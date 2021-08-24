Новости

Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности

1372176
Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня Украинской государственности выходным днем.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил, выступая на торжественном заседании ВРУ.

Президент напомнил, что подписал Указ о праздновании Дня Украинской государственности.

"Я вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", - отметил Зеленский.

Присутствующие встретили эти слова аплодисментами.

Читайте также: Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
  • Дід Трохим
    У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
    Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
    Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
  • Филлипп Лещенко
    А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости