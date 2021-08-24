Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности
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Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня Украинской государственности выходным днем.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил, выступая на торжественном заседании ВРУ.
Президент напомнил, что подписал Указ о праздновании Дня Украинской государственности.
"Я вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", - отметил Зеленский.
Присутствующие встретили эти слова аплодисментами.