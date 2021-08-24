Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 августа, при участии президента Украины Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Перед началом мероприятия на майдане Независимости состоялось историческое театрализованное действо под названием "ДНК" (День незалежності країни). На главной площади Украины были расположены мизансцены и элементы декораций, которые презентовали важнейшие страницы украинской истории со времен трипольской культуры до современности.

Главной героиней представления стала девочка, которая символизировала Украину. Она прошла мимо театрализованных мизансцен: эпоха Киевской Руси, Казацкая эпоха, Украина литературная, Освободительная борьба, Украина научная, Голодомор, Вторая мировая война, Советская Украина, Независимая Украина.

В финальном эпизоде театрального действа "ДНК" главная героиня пробежала по Крещатику к парадным расчетам и вручила цветы воину.

После этого началось торжественное прохождение войск, был пронесен флаг Украины длиной 30 метров в честь юбилея независимости.

"Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Страна, которая не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях и в этом году строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы. Сильная страна – это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет", – сказал президент Украины в своей праздничной речи на майдане Независимости.

По Крещатику маршировали пешие колонны парадных расчетов. Звучали музыкальные композиции в исполнении сводного военного духового оркестра. Впервые в торжественном прохождении войск приняли участие кинологические подразделения силовых структур.

















Кроме украинских военных, в Параде приняли участие представители армий стран-партнеров – США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдовы и других государств. Завершал проход пеших колонн международный сводный оркестр с участием военных стран-партнеров (США, Великобритания, Польша).

Продолжился Парад пролетом авиационной техники Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВСУ, Военно-Морских сил, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, государственного предприятия "Антонов" и государств-партнеров. В частности, в небе можно было увидеть гордость Украины – крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

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