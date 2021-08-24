На торжественном заседании ВР почтили память погибших за Независимость Украины
9528
Народные депутаты на торжественном заседании ВРУ почтили память погибших за Независимость Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Такое предложение, выступая с трибуны, внесла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Она напомнила, что в Украине восьмой год идет война.
"Волонтеры, добровольцы, военные совершили подвиг - освободили значительную часть Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула министр и добавила, что украинская армия за время войны стала сильнее и крепче.