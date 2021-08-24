Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона совершить визит в Украину, - Кулеба

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Кулеба.

Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.

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