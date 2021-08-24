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Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

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Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Верховная Рада на внеочередной сессии приняла за основу в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 257 народных депутатов.

Перед этим народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что его фракция не будет принимать участие в голосовании.

После принятия в первом чтении законопроекта спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.

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Топ комментарии

  • Іван5
    Скоти зелені. Таке свято зіпсували.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та они там сейчас такие жизнерадостно-восторженные (наверное и по дополнительному праздничному конвертику получили) шо им сейчас подсунь акт о капитуляции - они б и не задумываясь натыцнули б....хоть в первом чтении хоть совсем без прочтения ))))
  • Елена Далийчук eb880c6c
    УРОДИ!
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