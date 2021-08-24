Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
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Верховная Рада на внеочередной сессии приняла за основу в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 257 народных депутатов.
Перед этим народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что его фракция не будет принимать участие в голосовании.
После принятия в первом чтении законопроекта спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.