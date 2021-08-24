Железняк надеется, что в существующем виде законопроект о Большом Государственном Гербе принят не будет

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что в ближайшее время законопроект о Большом Государственном Гербе Украины в нынешнем виде не будет проголосован в целом.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я напомню, что для принятия данного законопроекта в целом необходимо 300 голосов - Конституционное большинство. Я надеюсь, что в ближайшее время в том виде, в котором он сейчас есть, он не будет принят", - отметил нардеп.

Отвечая на вопрос, что будет, если все-таки найдется необходимых 300 голосов "за", Железняк отметил, что у Украины будет дополнительный государственный символ.

"Но будет возникать вопрос, какой из Гербов использовать. Например, сейчас монет хоть и мало в обиходе, но все же, какой символ должен быть на монетах. Это же касается и работы государственных органов, военнослужащих и т.д.", - добавил он.

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