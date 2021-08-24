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С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС

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С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС
С начала текущих суток, 24 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Словили уже зерыгоублюдка )
  • Andy Jumeirach
    зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
  • Дорогой Я
    Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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