Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция
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Правохранители установили личность мужчины, плеснувшего зеленку в лицо пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.