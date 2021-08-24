Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция

Правохранители установили личность мужчины, плеснувшего зеленку в лицо пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.