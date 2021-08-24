Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция

По всей Украине 24 августа прошло почти 400 массовых мероприятий в честь Дня Независимости, участие в них только в Киеве приняли около 100 тыс. человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции , информирует Цензор.НЕТ.

"Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей - это сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

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Отмечается, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, однако правоохранители оперативно на них отреагировали.