Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".
"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко.
"Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас это праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м", - подчеркнул Порошенко.
"Мы здесь все - за Украину. Мы отмечаем свой праздник, потому что мы очень ее любим. Мы вернем последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хотя в Крыму. Мы снова мобилизуем весь мир вокруг Украины, и будет история успеха, которую сделает фантастический украинский народ", - убежден лидер "Европейской Солидарности".
Напомним, ранее Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.