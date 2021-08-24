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Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

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Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нескольких исполняющих обязанности высших чиновников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана, а Гемат Ахундзада стал и.о. министра образования.

Кроме того, движение назначило своих представителей на должность министра образования и губернатора столицы города Кабул.

Талибы пообещали вскоре сформировать "инклюзивное" правительство, в котором не будет места коррупции.

Читайте: Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press

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Топ комментарии

  • Вася Быколог
    Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
  • Андрій Васильович
    мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
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