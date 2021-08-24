Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ

Государственный российский холдинг "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) не может получить из Германии двигатели для пароходов.

Об этом заявил на брифинге глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание finanz.ru.

"Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нас об этом уведомил, и уже пятый месяц не приезжает", - сказал он.

По словам Рахманова, проблема нарастает с каждым днем: становится все больше задержек с поставками продукции и полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.

Объединенная судостроительная корпорация на 100% принадлежит государству. Она объединяет 40 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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Ранее, в марте, поставки силовых установок для российских кораблей заблокировала Норвегия.