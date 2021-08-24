Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци"

"Укрзализныця" подписала с Deutsche Bahn договор о сотрудничестве. С 2022 года немецкие менеджеры будут управлять пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал член совета директоров Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла, до конца 2021 года его компания должна делегировать своих менеджеров. Если это удастся успешно реализовать, уже с начала 2022 года немцы непосредственно будут заниматься управлением пассажирскими перевозками в Украине.

"Тот путь, на который сейчас стала "Укрзализныця", Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество", - сказал Пофалла.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок является первым шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине. Он отметил, что в 2021 году государство впервые профинансировало пассажирские перевозки "Укрзализныци".

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"Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем Большое строительство на "Укрзализныце", которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса", - считает Кубраков.

Deutsche Bahn должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие 5 лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

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Кроме того, эксперты Deutsche Bahn должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность "Укрзализныци" в капитальных инвестициях на обновление поездов.

Немцы также предоставят оценку перспективы закупки и производства пассажирских поездов — региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов. Кроме того, они оценят возможности производства таких поездов в пределах международного сотрудничества с участием украинского производителя.