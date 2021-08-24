ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах

Вооруженнные силы Украины поблагодарили коллег из стран-партнеров.

Благодарности размещены на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины искренне благодарны нашим союзникам и союзница, друзьям и подругам, партнерам и партнершам, побратимам и посестрам из Вооруженных сил: Болгарии, Великобритании, Грузии (Сакартвело), ​​Дании, Эстонии, Канады, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии , Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Финляндии, США, Швеции за поздравления к тридцатой годовщине Дня восстановления независимости Украины и участие в торжествах в Киеве, Одессе и Львове и за неизменную и полную поддержку Украины, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды в противодействии вооруженной агрессии российской федерации", - сказано в сообщении.

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