Данилов: Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве
Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.
"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, - мы раз обратились, два обратились, три обратились - оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, - с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", - подчеркнул секретарь СНБО.
Также на вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за 2 часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13.15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.
"Заслушать - ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", - сказал он.
Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь отметив, что его назначает президент.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа Кличко пригласили на заседание СНБО, но он ответил, что не сможет прийти, так как находится с поездкой в Черниговской области.