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В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины

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В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины
В Филадельфии живет одна из крупнейших украинских общин в США. Теперь 24 августа тут будут отмечать День Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Под звуки украинского гимна мэрия города подняла сине-желтый флаг, а мэр провозгласил прокламацию, что 24 августа официально признается днем ​​Украины в Филадельфии. Свое приветствие украинцам с тридцатой годовщиной Независимости прислал Губернатор штата Пенсильвания.

В церемонии приняла участие посол Украины в США Оксана Маркарова. Это ее первая официальная поездка на новой должности. Кроме того, на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, а также генеральные и почетные консулы стран-партнеров Украины.

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Вечером одно из самых высоких зданий в центре Филадельфии, которое видно даже в пригороде, засветится желто-голубыми цветами.

Союз украинок Америки организовал украинскую общину Вашингтона отметить 30-ю годовщину Независимости Украины возложением подсолнухов к памятнику Тараса Шевченко и Мемориалу жертвам Голодомора.

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Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины также происходят в эти дни в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и других американских городах.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Чем, в первую очередь, знаменита Филaдельфия?
    Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
    Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
    Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
    И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.
    У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5505
  • Одержимый
    Молодцы! Супер!
  • Василий Васильев b8ee7c21
    Слава Україні!
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