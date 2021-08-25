Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета

Эвакуировавший украинцев из Афганистана самолет приземлился в Иране для дозаправке, а после сразу вылетел в Киев.

Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По словам представителя иранского ведомства Мохаммада Хасана Зибакша, самолет приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки. После дозаправки он сразу же вылетел в Киев и благополучно доставил украинцев и иностранцев в аэропорт Борисполь.

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Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил: "Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев". После этого МИД Украины опроверг его слова о похищении самолета. "Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер министерства Олег Николенко.