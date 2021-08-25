Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, как ожидается, вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение", - сказала собеседница агентства.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Читайте: Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Также читайте: Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.