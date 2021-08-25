Новости

Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"

836223
Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"
Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, как ожидается, вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение", - сказала собеседница агентства.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Читайте: Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Также читайте: Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Так кацапы не просто хотят его достроить, а ещё и полностью им управлять, но "газовые" законы ЕС не позволяют так делать. Странно одно - немцы в упор не хотят замечать, что кацапы не столько газ хотят продавать, сколько всех на трубе вертеть.
  • Senator S 01a656ec
    Попав в экстремальную ситуацию в период великой Депресии в США с 29 октября 1929 года,американцы нашли простой выход...,в 1932 году американцы выгнали из власти Герберта Гувера не справмвшегося с ситуацией,избрав президентом Франклина Делано Рузвельта....,в принципе Украина сейчас почти в таком же состоянии,что США в 1929 году....,выход есть из любой ситуации Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 2376но не с командой сегодняшних популистов ...
  • Яр Холодний
    Хлопчику! Нам у Будапешті теж "гарантірували"? І де ті "гарантії"?!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости