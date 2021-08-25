Оккупанты продлили содержание под стражей журналисту Бекирову и четверым крымским активистам
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крымскую солидарность".
"Южный окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым фигурантам дела "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир на три месяца. Гражданский журналист Ремзи Бекиров, правозащитник Риза Изетов, активисты Раим Айвазов, Шабан Умеров и Фарход Базаров останутся в СИЗО до 16 декабря текущего года", - сказано в сообщении.
Адвокаты настаивали на том, чтобы отпустить журналиста и активистов на свободу, ведь они не собираются бежать и планируют доказывать в суде свою невиновность. Но суд встал на сторону обвинения и продлил меру пресечения на три месяца.
Активистов "арестовали" в марте 2019 года. Оккупационные власти обвиняют 25 человек в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.