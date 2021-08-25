У сбежавшего в Россию экс-регионала Царева умерла 17-летняя дочь
О смерти дочери Олег Царев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней", - написал он.
Обстоятельства смерти девушки неизвестны.
Помимо Екатерины, у Царева есть еще дочь и двое сыновей.
Олег Царев - бывший украинский предприниматель и политик, член "Партии регионов", который скрывается в России, куда сбежал после Революции Достоинства от следствия по обвинению в государственной измене и коллаборационизме.
Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности, задержание и арест 3 июня 2014 года. Его сначала задержали, но позже отпустили, и он покинул страну.
26 июня 2014 года был избран "спикером" оккупационного "парламента" так называемого "Союза народных республик ДНР и "ЛНР".
Участвовал в т. н. "Комитете спасения Украины", созданном в Москве в 2015 году бывшими украинскими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.