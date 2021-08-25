Ющенко: Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008-м из-за Меркель и Саркози. ВИДЕО
Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
Ющенко сказал, что его тогда шокировала позиция Меркель и Саркози.
"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года в два раза больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - подчеркнул он.
Ющенко считает, что если бы Украина получила в 2008 году ПДЧ, Россия не напала бы на Грузию.
"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца от этого... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал... когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то, такого не может быть. Зачем тогда саммит созывать, если выносится такое решение?" - вспомнил третий президент.