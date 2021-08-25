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Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана

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Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана
Президент США Джо Байден в ходе экстренного саммита G7 заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Он подтвердил, что в данный момент мы на пути к тому, чтобы завершить эвакуацию к 31 августа, а также рассказал о том, как продвигается эвакуация желающих вернуться домой американцев, граждан третьих стран и афганцев, которые были нашими союзниками во время войны", - говорится в документе.

"Также президент попросил Пентагон и Государственный департамент (составить. - Ред.) запасные планы для корректировки графика, если это станет необходимым", - указано в заявлении.

При этом, согласно заявлению, Байден подчеркнул, что возможность завершения миссии США в Афганистане к 31 августа зависит от продолжения координации усилий с движением "Талибан", в том числе при доставке эвакуируемых лиц в кабульский аэропорт.

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Также президент отметил, что каждый день, пока силы США остаются в Афганистане, им во всей более значительной степени грозит отделение группировки ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан".

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Топ комментарии

  • NavigatorUR
    Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
  • NavigatorUR
    .. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
  • Cтарий Кінь
    Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
    Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
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