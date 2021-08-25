Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА

Спецмиссия ОБС Есообщает о нарушениях отведения войск со стороны наемников РФ на Донбассе. В Луганской и Донецкой области наблюдали зафиксированы танки, гаубицы, РСЗО и другая военная техника войск РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии за 24 августа.

Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области (все на полигоне и на территории объекта).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу/миномет на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей СММ зафиксировала 16 боевых бронированных машин и 1 зенитную установку, в том числе в жилых кварталах, на территории объекта и в зоне, где согласно п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

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22 августа на позициях вооруженных формирований примерно в 2 км к западо-северозападу от н. п. Надаровка (неподконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил человека (по оценке, члена вооруженных формирований), который целился из винтовки в БПЛА.



