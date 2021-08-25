Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на действия врага предоставлена адекватный ответ.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в пресс-центре ОС.
Также сообщается, что ро состоянию на 7:00 утра 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.