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Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана

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Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана
Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,  об этом пишет The Guardian.

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".

"Испания - это порт въезда. Мы принимаем их у себя в течение нескольких дней, а затем они будут распределены в различные страны ЕС", - заявил он.

Первый рейс, организованный ЕС, с эвакуированными афганцами прибыл на авиабазу Торрехон в Мадриде 19 августа. На борту было 36 человек и по словам испанских властей, они будут размещены в Данию, Германию, Польшу и Литву.

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Напомним, что эвакуация из Афганистана закончится на следующей неделе. Об этом заявил Байден.

Также сообщалось, что в ЕС рассказали о рисках эвакуации из Афганистана. Там считают, что США не успеет вывезти всех.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ничего они не вкусили
    бегут взяточники, бляди и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
    - бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    контрольный выстрел в голову Европы и Западной цивилизации..
    - если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...
  • neverlok lok
    он карту видел ?где Испания и где Афганистан ...а почему именно ЕС этим дрлжен заниматься ,а не Египет или Китай ?
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