Кучма назвал "парадоксальные" причины оккупации Крыма и войны на Донбассе: В первом случае Украина не стала защищаться, во втором - перешла к сопротивлению

Второй президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, а не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели".

А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению.

Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", - сообщил политик.

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Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.