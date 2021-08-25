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Кучма назвал "парадоксальные" причины оккупации Крыма и войны на Донбассе: В первом случае Украина не стала защищаться, во втором - перешла к сопротивлению

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Кучма назвал "парадоксальные" причины оккупации Крыма и войны на Донбассе: В первом случае Украина не стала защищаться, во втором - перешла к сопротивлению
Второй президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, а не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели".

А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению.

Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", - сообщил политик.

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Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.

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Топ комментарии

  • SkVrostik
    Так "лично прехал на Тузлу", а ще він батько донецьких бандитів яників та ахмєтовх, а ще він знищував боєздатність ЗСУ, а ще при ньому набрала обертів приватизація, а ще при ньому був розквіт тотальної корупції. Кучма взагалі повинен вже давно сидіти у тюрмі.
  • fresh guacamole
    Кучма, в отличие от многих, в 2003 не спрятался а лично приехал на Тузлу.
  • Fizko Kyiv
    він свої яйця, принаймні, на Тузлі показав, а зелупа свої покасує лише тоді, коли 73% в очі справляє
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