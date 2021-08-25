В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировано 727 новых случаев заражения, 382 человека выздоровели

По состоянию на утро среды, 25 августа, в Украине зафиксировано 727 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 382 человека, умерли 20.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За сутки 24 августа 2021 в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 46, медработников - 10)", говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 682 человека, зафиксированы 20 летальных случаев, выздоровели 382 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 276 590 человек, выздоровели - 2 202 160 человек, летальных случаев - 53 521, проведено ПЦР-тестов - 11 857 352.

Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев были зарегистрированы в г. Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

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Напомним, днем ранее, 24 августа сообщалось о 692 новых случаях инфицирования и 27 летальных случаях.