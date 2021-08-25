За сутки в Украине от COVID-19 привили более 20,7 тыс. человек, - Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек. За минувшие сутки вакцинированы более 20,7 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"20 739 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 23 августа 2021 г.. Одну дозу получили 8272 человека, полностью иммунизированы - 12467 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 прививочный пункт, 301 центр вакцинации.

По данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.

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Подробнее о заболеваемости и вакцинации от COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ведомстве.