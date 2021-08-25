Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма
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Второй президент Украины Леонид Кучма назвал два важных момента, которые он недооценил во времена пребывания на должности главы государства.
По его словам, это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры и потенциал украинского гражданского общества. Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда
"Если брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил. Первая - это нашпигованость нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния… Вторая - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", - сказал Кучма.