Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.net со ссылкой на BBC.
По словам представителя ООН, боевики расстреливают бывших правительственных военных и гражданских.
Есть сообщения об ограничениях в отношении женщин и вербовке детей-солдат, сообщила Бачелет Совету ООН по правам человека.
Она говорит, что права женщин — это "основная красная линия", и призвала государства-члены ООН создать специальный орган для мониторинга прав человека в Афганистане.
Тысячи афганцев по-прежнему собираются в аэропорту Кабула, надеясь покинуть страну до 31 августа. Это крайний срок, установленный президентом США Джо Байденом для того, чтобы американские войска покинули Афганистан.
Великобритания, Франция и Германия попросили о продлении.
Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает.
По словам официальных лиц, за последние 10 дней из Афганистана по воздуху вывезено около 50 000 человек - афганцев и иностранцев.
Министры правительства Великобритании заявляют, что без США, которые в настоящее время охраняют и эксплуатируют международный аэропорт Кабула, эвакуация не может продолжаться.
Тысячи людей все еще ждут возможности покинуть Афганистан.
Между тем, глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) провел секретную встречу в Кабуле с основателем Талибана муллой Барадаром, сообщает Washington Post.
В случае подтверждения, это будет первая встреча на высшем уровне между США и Талибаном с момента падения Кабула и свержения правительства, поддерживаемого США.