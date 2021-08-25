Украине понадобится до 20 лет работы для интеграции в ЕС. Вы не подходите под требования членства, - президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, однако Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии. - Ред)", - отметила Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии добавила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится до 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности ... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС! ", - подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

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"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", - подчеркнула президент Эстонии.