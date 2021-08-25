На Закарпатье запустили первый линейный ускоритель для лечения онкологии

Во вторник, 24 августа, в обновленном отделении Закарпатского противоопухолевого центра запустили новый аппарат лучевой терапии. Это первый линейный ускоритель, который заработал в области.

Модернизацию отделения и закупку оборудования провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые в области заработал современный линейный ускоритель. Ранее в нашем крае не было такого медицинского оборудования. Теперь пациенты со злокачественными новообразованиями смогут получить быструю и качественную помощь", - подчеркнул глава области.

По словам Анатолия Полоскова, потребность в новейшем линейном ускорителе в области была очень острой.

"Благодаря новейшим технологиям врачам удастся спасти много людей. Лучевую терапию используют для лечения онкологии: современный аппарат большими дозами облучает опухоль, при этом не затрагивает здоровые ткани", - сказал Анатолий Полосков.

В начале года местные власти обратилась в Офис Президента Украины с просьбой приобретения такого оборудования, дав обязательство завершить проект к 30-летию независимости Украины. Реконструкцию отделения и закупку аппарата включили в президентскую программу Владимира Зеленского "Большая стройка".

Общая стоимость проекта составляла 65 млн грн. За эти средства также провели модернизацию отделения и обустроили специальный бункер.

"Для нас важно создавать условия для качественной, быстрой диагностики, высококвалифицированного эффективного лечения в модернизированных медицинских центрах с современным оборудованием", - добавил глава Закарпатской ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.