ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"

Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле".

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

По его словам, в Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы выразил надежду, что США, а также Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

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