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ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"

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ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"
Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле".

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

По его словам, в Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы выразил надежду, что США, а также Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
    США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
    Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
    Може нехай тепер харчуються нею?
  • Привет
    Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
  • Серж Пир
    Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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