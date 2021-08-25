Уведомлен о подозрении мужчина, сообщивший о том, что готовит теракт во время парада на День Независимости, - прокуратура

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении гражданин Украины по факту совершения ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Во время досудебного расследования установлено, что утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений совершил звонок на горячую линию "1551". Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины", - следует из сообщения.

Благодаря слаженной работе правоохранителей мужчину, который совершил звонок, удалось оперативно установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

В настоящее время мужчина уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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