Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - отметила Керсти Кальюлайд.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".

Отметим, интервью состоялось после саммита "Крымской платформы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине понадобится до 20 лет работы для интеграции в ЕС. Вы не подходите под требования членства, - президент Эстонии Кальюлайд

Керсти Кальюлайд также выразила мнение, что у Украины, Молдовы и Грузии впереди еще "с 20 лет работы" для того, чтобы быть готовыми к членству в ЕС.

Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".