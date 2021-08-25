Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".
Подчеркивается, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. Главой счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блок Вилкула. Украинская перспектива".
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.