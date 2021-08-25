За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 109 новых случаев, - Кличко
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За сутки 24 августа во столице зарегистрировали 109 новых случаев коронавируса, 2 больных умерли, вместе с тем выздоровели 50 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Плюс 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 222 840)", - написал он.
Так, заболели 65 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 1 до 16 лет и 4 мальчика от 5 до 16 лет.
Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5271).
В больницы госпитализированы 23 больных коронавирусом, 54 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Вместе с тем, 50 человек преодолели коронавирус (всего 215 029).
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском (25), Шевченковском (21) и в Дарницком (15)", - добавил Кличко.