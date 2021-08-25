Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков.

"Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распространяют газ на территории Европейского Союза, были отделены или "неразделенные". Они должны обеспечивать честную конкуренцию на рынке и предотвратить возможные препятствия для других компаний в доступе к инфраструктуре. Это означает, что компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам", - пишет Reuters.

Данную информацию подтверждает также издание Bloomberg.

По информации Bloomberg, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", "Nord Stream 2 AG", проиграла в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

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Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.