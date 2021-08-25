Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника

Бюро экономической безопасности возглавил "фаворит власти" Вадим Мельник, к которому есть немало вопросов, в том числе и относительно его многочисленного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook .

"Вот что происходит, когда конкурс на важную должность проводят без международников. Выигрывает фаворит власти. Выигрывает человек, к которому немало вопросов. Так и произошло с "конкурсом" на главу Бюро экономической безопасности.

Орган, который должен заменить одиозную Государственную фискальную службу, конечно, возглавил действующий руководитель Государственной фискальной службы, полковник налоговой милиции Вадим Мельник (на фото). Возглавлявший Следственное управление уголовных расследований Миндоходов во времена Клименко. Клименко с Януковичем убежали, а Мельник остался и уже после Майдана возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС.



Фото: ЦПК/Facebook

Затем была многолетняя пауза в виде преподавательской деятельности и вот - новая карьерная вершина. Честно, не понимаем, как орган, который задумывался как антипод ГФС может возглавить человек, который всю жизнь проработал как раз в ГФС?? Но если была задача протянуть нужного человека, то неудивительно, что членов комиссии не заинтересовало, откуда у господина Мельника столько доходов", - говорится в собщении.

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Также в ЦПК перечислили имущество Мельника:

- квартира в Киеве на 160 квадратов по 1,2 млн грн

- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн

- квартира в Одессе по 1,1 млн грн

- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене

- Land Rover за 1,2 грн, ружье.

"Уверены, что с международниками в составе такого не было. Вот почему мы настойчиво добивались решающего голоса для международников в комиссиях, которые будут заниматься судебной реформой", - добавили в ЦПК.

Напомним, Мельник назначен директором БЭБ 20 августа 2021 года.