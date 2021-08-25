РФ сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ, привлекая к участию осужденную за терроризм Пирогову, - украинская делегация
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Украинская делагация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом. Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - следует из сообщения.
Также отмечается, что таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны.
"Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - добавили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.