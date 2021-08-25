В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

23 августа зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Васильевич Аксенов, 1982 года рождения, младший сержант, военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается ... К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! "- говорится в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

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