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В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

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В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко
23 августа зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Васильевич Аксенов, 1982 года рождения, младший сержант, военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко 01

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается ... К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! "- говорится в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Нет слов,одна боль..
    23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
  • Лилия Стацкая
    Ответка пришла извергам.
    УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

    24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

    Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
  • Myko
    До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
    23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
    Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
    Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
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