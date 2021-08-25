Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"

Движение "Талибан" в среду превратило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Аль-Джазира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.

"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.

В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.

Читайте также: ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"