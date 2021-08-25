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Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"

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Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"
Движение "Талибан" в среду превратило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Аль-Джазира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.

"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.

В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Прямо по сценарию КПП Лугандона...
    Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
  • 5 копійок
    Результат "ністрілять".
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
    як раз під стать наркоторгівцям талібану
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