Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия
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Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, компания должна сама определять дальнейшие шаги.
"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал Песков.