Новости • Агрессия России против Украины

Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров

8 93853
Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы якобы уже не позволяют выполнить минские соглашения. Особенно в части особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и организации выборов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская власть якобы "подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах".

"Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", - просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ", - заявил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Топ Ган
    Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
  • Рома Маестро
    А тем временем:
    На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

    Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости