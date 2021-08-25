Новости

Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда

4 17430
Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда
Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

Одним из факторов роста этого индекса стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6 процента ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе.

Как сообщал УНИАН, государственная служба статистики сообщила, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vladimir Tkachenko daf7b219
    У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
  • Топ Ган
    Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
  • vlasta
    Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости