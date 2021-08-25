Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" волонтеру, кинопродюсеру и сооснователю музея о событиях в АТО Наталии Хазан

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" кинопродюсеру, украинскому волонтеру, сооснователю музея "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" и соавтору фильма "Днепр - форпост Украины" Наталии Хазан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в Указе главы государства №406 / 2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины".

"Не знаю, заслуженно ли, но точно не куплено. Спасибо людям, которые делали представление. Продолжаю работать для своей страны", - написала Хазан на своей странице в Facebook.

Напомним, музей "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО", первый в Украине, он разместился в помещении Диорамы и рядом с ней. Уличная экспозиция "Дорогами Донбасса" воссоздает атмосферу горячих точек Донбасса. Об ожесточенных боях напоминают обстрелянная боевая машина БМП-2, башня танка Т-64, полковой миномет, изуродованная карета скорой помощи, фрагменты руин Донецкого аэропорта, элементы укреплений. В основном зале собраны документы, фотографии, награды, личные вещи участников АТО, образцы оружия и медицинские инструменты. В мультимедийной зале музея показываются панорамные документальные фильмы о военных действиях на Востоке Украины.

Отметим также, что фильм "Днепр - форпост Украины", соавтором которого является Хазан, – уникальный фильм о войне на Востоке Украины, который уже более двух лет показывают в Музее АТО. Показ идет в панорамном кинотеатре в формате "360 градусов", в котором изображение передают сразу на четыре стены, чтобы создать полный эффект присутствия.

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Фильм уже успели посмотреть сотни тысяч человек, среди которых послы, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные иностранные гости.

"После просмотра они задавались одинаковым вопросом – можно ли этот фильм посмотреть в других странах? Так возникла идея переделать англоязычную версию ленты в формат виртуальной реальности, чтобы с ней можно было ознакомиться в любом месте планеты", – рассказала автор, продюсер ленты Хазан.

Поэтому появилась новая англоязычная версия фильма "Dnipro – outpost of Ukraine" в свободном доступе на Youtube, посмотреть ее можно в любой точке мира. Чтобы еще больше окунуться в атмосферу событий на Востоке, нужно иметь очки для виртуальной реальности или кардборд для смартфона. "Поглощение" происходит через QR-код.

Ранее Хазан рассказала Цензор.НЕТ об обысках, "войне" власти против волонтерского движения, ненависти Петра Порошенко к Игорю Коломойскому, о поддержке людей и о своих надеждах. Обо все м этом вы можете ознакомиться в статье по ссылке.