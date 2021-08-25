Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует гражданам своей страны вкладывать инвестиции в украинские проекты.
Об этом она заявивала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", отметила Кальюлайд.