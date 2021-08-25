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Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд

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Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует гражданам своей страны вкладывать инвестиции в украинские проекты.

Об этом она заявивала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", отметила Кальюлайд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Топ комментарии

  • porto-franko
    А в чем она не права?
  • Daro Doro
    та права, тільки мені від цієї правди гірко і соромно
  • Frol Fedoroff
    Лучшей оценки "работы" Зе-ко-манды и не придумаешь Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2010
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