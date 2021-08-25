Паралимпиада-2020: украинские спортсмены уже завоевали 8 медалей

Украинские спортсмены завоевали первые медали на Паралимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.

Первое серебро для Украины завоевал пловец Антон Коль. Еще одно серебро завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько. Серебро получила 35-летняя Елена Федота по фехтованию на колясках. Алексей Вирченко выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Максим Крипак стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем.

Фехтовальщица Евгения Бреус завоевала бронзу. Также "бронза" досталась 17-летней Анне Гонтарь на дистанции 50 метров вольным стилем.

Украина по состоянию на 14:45 имеет 8 медалей и находится на 5-м месте в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020. ВИДЕО

Напомним, во вторник, 24 августа, официально стартовали XVI летние Паралимпийские игры-2020 в японском Токио. Церемония открытия состоялась на Олимпийском стадионе в 14:00 по киевскому времени.

Украину представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Для национальной паралимпийской сборной XVI летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней — до 5 сентября. Представители 168 стран мира будут соревноваться в 22 видах спорта.

Отметим, что на летних Паралимпийских играх в 2016 году украинская сборная в общекомандном зачете стала третьей. Всего за все игры наши паралимпийцы завоевали 464 медали.