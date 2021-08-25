Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко
1 88629
В понедельник, 23 августа, Украина выполнила третий рейс из Кабула, эвакуировав из захваченного талибами Афганистана 41 украинца и 57 афганцев. Однако по состоянию на сегодня в Афганистане продолжают находиться около 90 граждан Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров", - заявил он.
Николенко отметил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает и эвакуацию иностранцев, если для этого будут возможности.