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Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом

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Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом
Вердикт суда Германии по оператору "Северного потока-2" - очень долгожданное и важное решение.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение суда не освобождать СП2 от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для них для обеспечения честной конкуренции, – "это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку-2".

"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - написал в комментирии к данному посту Макогон.

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Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"

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